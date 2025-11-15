Amazon depolarında robotlar çalışacak

Amazon, depolarında ve lojistik merkezlerinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerini hızla yaygınlaştırıyor. 14 bin kişiyi işten çıkarma kararı alan şirket, bir yandan da operasyonlarını yeniden şekillendirmek için dev otomasyon yatırımları yapıyor.

Web Summit 2025’e katılan Amazon Robotics CTO’su Tye Brady, amaçlarının “her türlü sıkıcı, tekrarlı ve düşük nitelikli işi ortadan kaldırmak” olduğunu söyledi. Brady, görevlerin değişeceğini ve otomasyonun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

2.5 milyar dolarlık eğitim programı

CEO Andy Jassy, işten çıkarmaların, COVID dönemindeki aşırı işe alımın yarattığı gereksiz yönetim katmanlarını temizlemek için yapıldığını belirterek şirketin “çevik kalması” gerektiğini savundu. Amazon’un çalışan sayısı 2018’den bu yana üç katına çıkarak 1,5 milyon kişi seviyesine ulaştı.

Şirket, iş gücünün yapay zekâ çağında uyum sağlaması için beş yılda 2,5 milyar dolar ayırdı. Brady, “Her teknoloji şirketi çalışanlarını yeni becerilerle donatmakla yükümlü. İşler değişecek ve biz buna hazırlanıyoruz” dedi.

Robotlar insanlarla yan yana çalışacak

Amazon, bu yıl 125 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planlıyor; bunun büyük kısmı bulut ve yapay zekâ altyapısına ayrılacak. Brady, üretken yapay zekânın en dönüştürücü teknoloji olduğunu vurguladı.

Amazon Robotics son dönemde kutu paketleyebilen robot kolları ve dokunma yeteneği bulunan Vulcan robotu gibi yenilikleri devreye aldı. Şirketin robot üretimi şimdilik Massachusetts’te sürüyor.