Amazon Gaming Prime kullanıcılara ücretsiz oyunlar sunuyor

Amazon, Türkiye pazarında üye sayısını artırmak için üye olacak kullanıcılara ücretsiz içerikler sunuyor. Amazon'un oyun platformu olan ve binlerce oyunu kullanıcılarla buluşturan uygulaması Amazon Gaming Prime, üye olan kullanıcılara her ay ücretsiz oyunlar sunuyor.

Aylık ücret karşılığında üye olunabilen Amazon Gaming Prime, Mass Effect Legendary Edition, Grid Legends, Need For Speed Heat ve “Star Wars” oyunları Jedi Knight, Jedi Academy, Jedi Knight II – Jedi Outcast – Republic Commando gibi oyunları kullanıcılara ücretsiz sunuyor.

Amazon Prime üye olanlar kullanabiliyor

Amazon'un Amazon Gaming Prime hizmetinden Amazon Prime üyeleri ek ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Amazon Gaming Prime ile kullanıcılar League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar için içeriklere erişme fırsatı buluyor. Kullanıcılara ücretsiz oyunlar sunulan Amazon Gaming Prime'da kullanıcılar her ay oyunlarda sunulan gaminetleri ücretsiz talep edebiliyor.