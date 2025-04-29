Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı

Amazon'un 27 Kuiper internet uydusundan oluşan ilk partisini taşıyan United Launch Alliance (ULA) Atlas V roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki 41 numaralı rampadan havalandı.

Uydular, Florida’daki Cape Canaveral’dan United Launch Alliance Atlas V roketi ile alçak Dünya yörüngesine yerleştirildi.

Amazon, 2023 yılında iki test uydusu fırlatmıştı. Project Kuiper, küresel geniş bant internet kapsama alanı sağlamak için 3.236 uyduluk bir takımyıldız konuşlandırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, Amazon hizmet vermeye bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlamayı planlıyor. Şirket, özellikle yeterli hizmet alamayan bölgeleri hedefleyerek Elon Musk’ın Starlink’i ile rekabet edecek.

Bu arada, Starlink halihazırda 7.000’den fazla uydu işletiyor ve 125 ülkede 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Fırlatma, daha önceki gecikmelerin ardından gerçekleşti. Amazon şimdi ABD Federal İletişim Komisyonu’nun 2026 yılı ortasına kadar uydu ağının yarısını konuşlandırma son tarihiyle karşı karşıya.

Sonuç olarak, şirket bu girişime 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve Blue Origin ve Arianespace dahil olmak üzere birden fazla fırlatma sözleşmesi imzaladı.

Amazon’un uydu internet pazarına girişi, mevcut altyapısını ve bulut hizmetlerini kullanarak iş portföyünü çeşitlendirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor.