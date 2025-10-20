Amazon Web Services çöktü: Canva, Snapchat, Roblox ve daha fazlası etkilendi

Amazon Web Services (AWS) yaşanan büyük bir kesintiyle birçok popüler dijital platformu etkiledi. Snapchat, Roblox, Canva ve Coinbase gibi servislerde erişim sorunları yaşandı.

Sorunun Amazon Web Hizmetleri’yle bağlantılı olduğu görülüyor.

Amazon Web Services modern internet büyük kısmının altyapısını destekleyen altyapıyı sunan sistem.

Şirket, hizmet durumu sayfasında “birden fazla AWS hizmetinde artış gösteren hata oranları” ve gecikmeler yaşandığı bilgisini paylaştı.

Amazon Web Services şirketlere bir dizi altyapı hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda şirketler uygulamalarını ve internet sitelerini çalıştırmak için Amazon Web Services’tan bilgisayar ve sunucu kiralıyor.

Bu nedenle, AWS'de yaşanan herhangi bir sorun, internetin geri kalanının büyük bir kısmını hızla etkileyerek, Amazon ile görünürde hiçbir bağlantısı olmayan web sitelerini çökertebiliyor.

Amazon Web Services, dünyada bu tür bulut hizmetlerinin en popüler sağlayıcısı olarak biliniyor.

Şirket geçen yıl 108 milyar dolarlık gelir elde etti ve şu anda Amazon'un kârının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Çöken siteler şunlar: Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go.