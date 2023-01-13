Amazon’dan Monday Hero’ya 225 bin dolarlık hibe desteği

Yeni yatırım turuna çıkacak Monday Hero 225 bin dolar desteğin yanı sıra program süresince AWS’in Las Vegas’ta düzenlediği 55 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan AWS Invent etkinliğine katılmaya hak kazanan girişimlerinden bir tanesi oldu.

Girişim, şubat ayı itibariyle de yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor. Bir Low-Code SaaS girişimi Monday Hero, Figma, Adobe XD ve Sketch tasarım dokümanlarını, mobil uygulama kodlarına çevirerek, mobil yazılım ekiplerinin yüzde 60 oranında daha hızlı uygulama geliştirmelerini sağlıyor