AMD CEO’su Lisa Su: Çip pazarı 2030’a kadar 1 trilyon dolara ulaşacak

Advanced Micro Devices (AMD), 2025 sonrasında veri merkezi çip gelirlerinin yıllık 100 milyar dolara çıkmasını beklediğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Lisa Su, New York’ta düzenlenen yatırımcı gününde yaptığı açıklamada, veri merkezi çip pazarının 2030’a kadar 1 trilyon dolara ulaşacağını söyledi.

Yapay zekâ destekli büyümenin bu artışta belirleyici olacağına dikkat çeken Su, “Veri merkezleri AMD için en büyük fırsat alanı. Bu pazarda çok güçlü bir konumdayız” dedi.

Yapay zekâ için özelleştirilmiş modeller

AMD, OpenAI ile yaptığı çok yıllı iş birliği sayesinde hisselerinde yüzde 16 artış kaydetti. Şirket, yeni nesil MI400 AI çip serisini 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu seri, bilimsel uygulamalar ve üretken yapay zekâ için özelleştirilmiş modeller içerecek.

Finans Direktörü Jean Hu, önümüzdeki 3-5 yıl içinde şirketin genel gelirlerinde yıllık yüzde 35, veri merkezi gelirlerinde ise yüzde 60 büyüme beklediklerini söyledi. AMD’nin hisse başı kârının bu dönemde 20 dolara ulaşması hedefleniyor.

AMD, son dönemde yapay zekâ yazılımları geliştiren birçok startup’ı satın aldı. Şirketin Strateji Direktörü Mat Hein, “AI yazılım alanında küçük ama etkili satın almalara devam edeceğiz” dedi.