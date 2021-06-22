Android kullanıcıları uygulama hatalarına isyan etti

Dünyanın en yaygın akıllı telefon işletim sistemi olan Android, bu günlerde uygulamalarda yaşanan hatalarla gündemde.

Android işletim sistemine sahip cihazlarda meydana gelen problemlere yönelik çözüm arayışları sürerken, en yaygın karşılaşılan hataların başında ise "Google durmaya devam ediyor" hatası geliyor.

Bu hata sonucunda erişmek istedikleri uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcıların bu durumda uygulayabilecekleri çeşitli yöntemler bulunuyor.

İlk olarak;

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları Yönet kısmından uygulama verileri temizlenebilir.

Bu yöntemin sonuç vermemesi halinde ise;

Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Tüm Uygulamaları Göster > Google Play Store > Depolama Alanı > Önbelleği Temizle > Verileri Temizle seçenekleri uygulanabilir.

Bu işlemin ardından telefonu yeniden başlatmak gerekmektedir.