Android sürekli duruyor! Android Google hatası neden oluyor?

Dünyanın en yaygın akıllı telefon işletim sistemlerinden olan android sürekli duruyor, hata veriyor. Kullanıcılar uygulamalara girmek istediklerinde Android Google hatası gibi hatalar meydana geliyor ve bunun sonucunda "Uygulamayı Kapat", "Geri Bildirim Gönder" gibi uyarılarla karşılaşıyor. Android ile ilgili bu tarz sorunlar yaşayan kullanıcılar, bu hatanın neden kaynaklandığını araştırıyor.

Zaman zaman uygulamaların güncellenmemesi, dosyaların bozulması gibi nedenlerle Android Google hatası gibi hatalar meydana gelebiliyor. Bu durumda kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli çözüm önerileri bulunuyor. Bunlardan ilki uygulamayı kaldırmak. Eğer uygulama dosyalarında bir hata ya da eksiklik meydana gelmişse, mevcut uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek sorunun çözümüne yardımcı olabilir.

Diğer taraftan uygulamanın geçici olarak durdurulması da bir seçenek olabilir. Bunun için Ayarlardan, Uygulamalar bölümüne gidin. Android System Webview'ı bulup açın. Sol altta Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklayın. Eğer bu seçeneği göremiyorsanız sağ üstteki üç noktaya tıklayıp güncellemeleri kaldır seçeneğini de kullanabilirsiniz. Uygulamayı devre dışı bırakın.

Android durdu hatası almanı halinde ise; Ayarlar bölümüne gidin. Ardından Uygulamalar kısmından Android Sistem WebView'a tıklayın ve açılan bölümde üst kısımda yer alan üç noktaya tıklayın. Buradan güncellemeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Bu işlemi onayladıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Bunların dışında uygulama verilerini temizlemek, telefonu fabrika ayarlarına döndürmek de bir seçenek olabilir.