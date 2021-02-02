Ankara ve Konya arasına Uydu Vadisi kurulacak

Türkiye’nin uydu sayısı artarken, uydu işleten ya da başka uydular üzerinden operatörlük yapan şirketlerin operasyon merkezlerini Türkiye’ye taşıması için proje başlatıldı. BTK tarafından yürütülen projeye Uydu Vadisi Projesi adı verildi. Proje kapsamında, öncelikle Türk uydu operatörlerinin (uydu sahibi ya da uydu sahibi olmadan başka uyduları kullanarak iletişim faaliyeti yürütenler) operasyon merkezlerini Türkiye’de kurması sağlanacak. Bu yaklaşımın verilerin ülke içinde tutulması hedefinin de bir parçası olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Ankara ve Konya arasındaki bölgede, özellikle Ankara’nın güneyinde Gölbaşı ilçesi ve çevresinde Türkiye’ye yakın ülkelerin uydu operasyon merkezleri kurması için çeşitli teşvik kanalları oluşturulacak. Teşvikli arsa sağlanması ve enerji vb. altyapıların

hazır hale getirilmesine yönelik hazırlıklar yapılacak. Bu bölgede, yabancı uydu operatörlerinin kendi merkezlerini kurması ya da uydu operasyon hizmeti veren şirketlerin yatırım yapması için uygun ortam sağlanmaya çalışılacak. Uydu Vadisi Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından duyurulmuştu.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde halen Türksat’ın merkezi bulunuyor. Ayrıca uluslararası bir özel kuruluşun uydu iletişim ağının anten istasyonu uzun süredir faaliyetini sürdürüyor. Uydu operasyonuna yönelik son dönemde Konya’da 3, Ankara’da 2 merkez yatırımının bulunduğu kaydedildi.

Başakşehir-Kayaşehir metrosu yıl sonunda hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BaşakşehirKayaşehir metro yıl sonuna kadar hizmete gireceğini açıkladı. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, daha önce İstanbulluların hizmetine sundukları Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti. İstanbul'un halihazırdaki raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu,

“Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Yapımı süren metro, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturması açısından ayrı bir önem arz ediyor. Metroyu yılsonuna kadar hizmete sokacağız. 3 bin 298 metre uzunluğundaki TBM tünel imalatlarının yüzde 80’ini tamamladık. Proje kapsamında 43 bin 729 metrekare kapalı alan imalatı ve 9 bin 923 metre ray imalatı yapacağız. Projemiz kapsamında yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor” dedi.