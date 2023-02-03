Apple, 2019'dan bu yana satışlarındaki en büyük düşüşü yaşıyor

iPhone’un üreticisinin satışları, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre %5 düştü.

Bu, 2019'dan bu yana en büyük üç aylık düşüş oldu ve tahminlerden daha kötü gerçekleşti.

Bu düşüş, birçok firmanın, özellikle pandemi sırasında yükselişe geçen teknoloji sektörü için, keskin bir ekonomik yavaşlama konusunda uyardığı sırada geldi.

Apple şirketinin CEO'su Tim Cook, firmanın "zorlu bir ortamda" yol aldığını söyledi.