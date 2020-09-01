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Apple 75 milyon iPhone üretecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, tedarikçilerinden bu yılın sonuna kadar en az 75 milyon 5G'li iPhone sipariş etti.

Apple 75 milyon iPhone üretecek
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Reuters'ın Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, şirketin 2020 yılı için iPhone üretimini 80 milyon adetin üstüne çıkarması beklenmiyor.

Önümüzdeki ay dört yeni iPhone modelini tanıtması beklenen Apple'ın aynı lansmanda Apple Watch ve iPad Air modellerinin de tanıtımını yapması bekleniyor.

Yine aynı lansmanda oyun odaklı bir Apple TV modeli de tanıtılacak.

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