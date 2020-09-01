Apple 75 milyon iPhone üretecek

01 Eylül 2020

Reuters'ın Bloomberg'e dayandırdığı habere göre, şirketin 2020 yılı için iPhone üretimini 80 milyon adetin üstüne çıkarması beklenmiyor.

Önümüzdeki ay dört yeni iPhone modelini tanıtması beklenen Apple'ın aynı lansmanda Apple Watch ve iPad Air modellerinin de tanıtımını yapması bekleniyor.

Yine aynı lansmanda oyun odaklı bir Apple TV modeli de tanıtılacak.