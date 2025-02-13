Apple, Alibaba'nın yapay zekasını iPhone'lara entegre edecek
Alibaba Group Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai, perşembe günü yaptığı açıklamada şirketin Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka sunmak üzere Apple ile ortaklık kurduğunu doğruladı. Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu.
Haber Merkezi
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Alibaba Group Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai, Apple'ın Çin'de bir dizi şirketle görüştüğünü belirterek, "Sonunda bizimle iş yapmayı seçtiler. Telefonlarını güçlendirmek için bizim yapay zekamızı kullanmak istiyorlar” ifadesini kullandı.
Söz konusu duyuru, Apple'ın Çin'deki yapay zeka stratejisine netlik kazandırabilir ve iPhone'un pazar payı dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında aşınırken artan rekabetle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olabilir.