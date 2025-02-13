Apple, Alibaba'nın yapay zekasını iPhone'lara entegre edecek

Alibaba Group Yönetim Kurulu Başkanı Joe Tsai, Apple'ın Çin'de bir dizi şirketle görüştüğünü belirterek, "Sonunda bizimle iş yapmayı seçtiler. Telefonlarını güçlendirmek için bizim yapay zekamızı kullanmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

Söz konusu duyuru, Apple'ın Çin'deki yapay zeka stratejisine netlik kazandırabilir ve iPhone'un pazar payı dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında aşınırken artan rekabetle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olabilir.