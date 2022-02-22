Apple Arcade nedir, nasıl üye olunur?

Apple kullanıcıları, Apple Arcade ile platform bünyesinde yer alan 200'ün üzerinde oyuna sınırsız erişim imkanına sahip oluyor. Yeni oyunların eklenmesi ile sürekli büyüyen Apple Arcade platformundan aylık abonelik ücretinin ödenmesi ile faydalanılabilirken, kullanıcıların bu ücretin dışında bir ödeme yapmaları gerekmiyor. Bu noktada platforma abone olan kullanıcılar, Apple'ın tüm mobil cihazlarından platformda yer alan oyunları oynayabiliyor.

Apple Arcade de neler var?

Apple Arcade platformunda bulmaca, strateji, macera, simülasyon, spor ve daha pek çok kategoride oyunlar yer alıyor. Arcade Originals koleksiyonu, App Store Efsaneleri başta olmak üzere Fruit Ninja Classic+, NBA 2K22 Arcade Edition, Simon's Cat-Story Time, Chess-Play&Learn, Fantasian, Samurai Jack gibi pek çok oyun buradan sınırsızca oynanabiliyor.

Platforma her hafta yeni oyunlar eklenirken, mevcut oyunlara güncellemeler de ekleniyor.

Apple Arcade'ye nasıl ulaşılır?

Apple Arcade’i App Store’daki Arcade sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca belirli bir Apple Arcade oyununu App Store’da arayabilirsiniz.

iPhone, iPad veya iPod touch’ınızda App Store’u açın ve ekranın alt kısmındaki Arcade sekmesine gidin. Apple TV’nizde Arcade uygulamasını açın veya App Store’da ekranın üst kısmındaki Arcade sekmesine gidin. Mac’inizde App Store’u açın ve kenar çubuğundaki Arcade sekmesine gidin.