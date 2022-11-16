Apple, çip için yönünü ABD'ye çevirdi

Apple Inc, cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan ve CEO Tim Cook'un Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir toplantıdaki açıklamalarına atfedilen haberde, şirketin Avrupa'daki fabrikalardan çip tedarikini de genişletebileceği belirtildi.

Habere göre muhtemelen Cook, dünyanın en büyük çip imalatçısı ve Apple'ın başlıca tedarikçisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tarafından işletilecek Arizona'daki bir fabrikadan bahsediyordu.

TSMC geçen yıl Arizona'da bir bilgisayar çipi fabrikası kurmak için 12 milyar dolar harcamayı planladığı bir tesiste inşaata başladığını ve 2024'te 5 nanometre üretim teknolojisini kullanarak çip üretimine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Bu ayın başlarında TSMC, Arizona'daki ikinci çip fabrikası olarak hizmet verebilecek bir bina inşa etmekte olduğunu da söylemişti.