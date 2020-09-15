Apple Event 2020 canlı izle | Apple Event nedir, ne zaman?

15 Eylül 2020

Apple Event için geri sayım başladı. ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, Apple Event 2020 kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak. Bu etkinlikte daha önce duyurulan yeni iPad Air, Apple Watch 6 serisi ve Apple One gibi ürünlerin yanı sıra dijital ve bulut tabanlı hizmetlerin tanıtımı olacak. Diğer yandan kullanıcıların en çok merak ettiği ürün olan iPhone 12 ise Apple Event 2020'de tanıtılmayacak. Apple 5G özelliği ile gelecek yeni telefonu için ayrı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaliforniya'da bulunan Apple Park'ta yapılacak Apple Event 2020, 15 Eylül 2020 tarihinde TSİ 20.00'de başlayacak. Teknolojiye ilgi duyanlar bu etkinliği internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Apple Event 2020'yi başladığı an bu videodan canlı izleyebilirsiniz.

iPhone 12 tanıtımı ne zaman yapılacak?

Apple Event 2020'de bugünki programda iPhone 12 tanıtımı olmayacak ancak 5G özelliği ile gelecek telefonun tanıtımı da bu ay içinde gerçekleştirilecek.

Yepyeni özellikleri beraberinde getirmesi beklenen iPhone 12'nin 800 Dolar seviyelerinde bir fiyata satışa sunulması bekleniyor.