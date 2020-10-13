Apple Event ne zaman? iPhone 12 tanıtımı yapılacak

13 Ekim 2020

Apple'ın heyecanla beklenen etkinliği Apple Event yaklaşıyor. iPhone 12'nin yanı sıra bir dizi yeniliğin tanıtılacağı Apple Event, "Merhaba, hız" temasıyla yapılırken, etkinlik Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Eylül ayında gerçekleştirilen Apple Event ile ABD'li teknoloji firması bir dizi yenilik tanıtmış ancak en çok merak edilen iPhone 12'nin tanıtımını yapmamıştı. Bu akşam gerçekleştirilecek Apple Event ise aynı zamanda iPhone 12'nin tanıtımının yapılacağı etkinlik olacak ve firmanın yeni amiral gemisinin tüm detayları ortaya çıkacak.

iPhone 12 tanıtılacak

ABD'nin Californiya eyaletinde gerçekleştirilecek Apple Event etkinliğinde iPhone 12 tanıtılacak. Yeni telefon için konuşulan 5G teknolojisi, bu telefonla kullanıcılara sunulacak ve bu da kullanıcı deneyimini oldukça olumlu etkileyecek. Çünkü 5G ile birlikte temada da belirtildiği üzere kullanıcılar hız kazanacak.

5G konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde kalan Apple, böylece önemli bir açığını da kapatmış olacak.

iPhone 12 konusunda uzmanlar 6.7, 6.1 ve 5.4 inç büyüklüğünde ekranlar beklerken, 6.7 inç büyüklüğündeki iPhone 12 şuana kadar üretilen en büyük model olacak. Diğer yandan 5.4 inçlik iPhone modeli ise bugüne kadar kullanıcılara sunulan en küçük ikinci tasarım olacak.

Batarya konusunda da iyileştirmeler beklenen iPhone 12'lerin batarya süreleri muadillerine kıyasla 1 saat kadat fazla olacak ancak 5.4 inçlik model batarya konusunda pek de tatmin etmeyecek gibi görünüyor.

Şu ana kadar gelen bilgilere göre iPhone 12'nin fiyatları ise 799 dolar ile 1.399 dolar arasında değişecek.

Apple Event etkinliğinde iPhone 12'lerin yanı sıra AirPods, AirTag ve AirPower teknolojilerinin de tanıtılması bekleniyor.