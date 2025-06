Apple iOS 26'yı duyurdu: Hangi özellikler gelecek?

Takip Et

ABD'li teknoloji şirketi Apple, "Liquid Glass" ismini verdiği yeni işletim sistemi arayüzünü tanıttı.

Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de işletim sistemi güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.

Şirket, akıllı telefon, saat, bilgisayar ve tablet gibi cihazları için iOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS 26, visionOS 26 ve iPadOS 26 yazılım güncellemelerini duyurdu.

Apple, 2013'ten bu yana ilk büyük işletim sistemi tasarımı olan ve "Liquid Glass" olarak adlandırılan arayüzünü tanıttı.

Apple Music şarkı sözlerini çevirecek

Akıllı telefon kilit ekranına getirdiği yeniliklerden de bahseden Apple, Music uygulamasına şarkı sözü çevirisi de dahil olmak üzere yeni özellikler eklendiğini bildirdi.

Apple, iPhone'ların bilinmeyen bir numaradan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlayacağı ve arayana aramanın amacını soracağı "çağrı tarama" özelliğinin de tanıtımını yaptı.

Apple Intelligence yeni dillerde desteklenecek

Şirket, geçen yıl duyurduğu yapay zeka teknolojisi Apple Intelligence'a getirilecek "canlı çeviri" gibi özelliklerle iletişimin kolaylaştırılacağını ifade etti.

Apple Intelligence özelliklerinin yıl sonuna kadar 8 dile daha geleceğini duyuran şirket, bu dilleri Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Türkçe, Çince ve Vietnamca olarak sıraladı.

iOS 26 hangi modellere gelecek?

iOS 26 güncellemesinin iPhone 11 ve daha yeni modellere geleceği açıklandı.

iOS 26'ya yükseltilecek telefonların listesi şu şekilde:

- iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

- iPhone SE 2. nesil

- iPhone SE 3. nesil