Apple iPhone 16e'yi Tanıttı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, uygun fiyatlı iPhone 16e modelini tanıttı. Yeni model, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta yer alan Apple A18 işlemcisiyle dikkat çekiyor. Bu işlemci, önceki iPhone 11 modelindeki A13 Bionic işlemcisinden yüzde 80 daha hızlı ve GPU performansında da yüzde 70’lik bir fark sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların daha düşük fiyatla güçlü bir işlemci deneyimi yaşamasını sağlıyor.

iPhone 16e, 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekranla geliyor ve 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranda Ceramic Shield ile çizilmelere karşı koruma bulunurken, telefon IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Cihazın arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera yer alıyor. Bu kamera, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilmenin yanı sıra 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Ayrıca, 2x telefoto özelliği de mevcut.

iPhone 16e’nin ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera, Focus Pixels özelliğiyle otomatik netleme ve görüntü stabilizasyonu yapabiliyor. Ön kamera da 4K video kaydını destekliyor.

Telefon, USB-C portu ve iOS 18 işletim sistemi ile geliyor. Ayrıca, FaceID teknolojisi ve yeni eylem düğmesi gibi özellikler de iPhone 16e’de yer alıyor. Bu düğme, kullanıcıların işlemleri kolayca yapabilmesini sağlıyor. Apple ayrıca, Acil SOS ve trajik kazası algılama özelliklerini de telefona ekledi. Yeni iPhone 16e, 26 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

iPhone 16e’nin Türkiye fiyatı ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

-128 GB depolama: 47 bin 999 TL

-256 GB depolama: 52 bin 999 TL

-512 GB depolama: 62 bin 999 TL