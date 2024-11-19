Apple iPhone 17'yi ne zaman tanıtacak? iPhone 17 süper ince olabilir!

Teknoloji devi Apple, 2025 yılında iPhone 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17'nin tanıtılmasına henüz aylar olmasına rağmen telefona hakkında birçok iddia dile getiriliyor.

shiftdelete'in haberine göre Apple iPhone 17'nin Plus modeli üretilmeyebilir. Şirketin bunun yerine inceliğiyle dikkat çekecek Slim modeline yer verilebilir.

iPhone 17'nin Slim modelinin şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olabileceği öne sürülüyor. Bugüne kadarki en ince iphone modeli 6,9 mm kalınlığa sahip iPhone 6.

Apple iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji meraklıları Apple'ın iPhone 17'yi ne zaman tanıtacağını merakla bekliyor. Şirket henüz resmi olarak açıklama yapmadı.