Apple iPhone SE 3 ile bir devri kapatıyor

İddialara göre Apple, iPhone SE 3 ile LCD ekran dönemini kapatacak. Baharda geleceği sızan telefon büyük ihtimalle iPhone XR tasarımında olacak. iPhone SE serisi, iPhone SE (2020) modeli ile iki kez güncellendi, iPhone SE 'ucuz iPhone' olarak tanıtıldı. iPhone bu cihazlarda A 13 Bionic çip kullandı.

3. nesil iPhone SE'nin yakın bir zamanda tanıtılacağını belirten Çin'deki kaynaklar, Apple'ın iPhone SE 3 ile bir dönemi kapatacağını belirtiyor. Yeni telefon çentikli bir tasarıma sahip olacak.

Bu, iPhone SE 3'te Touch ID'nin yan tarafa konumlandırılacağı iddia ediliyor. Ancak bu çelişkili bir bilgi, çünkü telefonda Touch ID olmayabilir de.

5G destekli 5nm Apple A15 Bionic işlemcisi yer alacak telefonun fiyatı ile ilgili beklentiler ise telefonun iPhone SE (2020) ile aynı fiyata sahip olması yönünde.