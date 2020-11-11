Apple kendi ürettiği çiple çalışan ilk bilgisayarları tanıttı

11 Kasım 2020

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, temmuz ayında 2006'dan beri kullandığı Intel işlemcilerini bırakacağını açıklayan Apple, kendi ürettiği çiplerin kulanıldığı ilk Mac'i tanıttı.

Apple M1 işlemcilerin pil ömrü, hızlı uyanma ve iOS uygulamalarını çalıştırma gibi avantajlara sahip olduğunu açıkladı.

Apple kendi uygulamalarını yeni işlemciye göre uyarladığını açıkladı fakat diğer uygulama geliştiricilerinin de uyumluluk sorunu yaşamamk için kimi uyarlamalar yapması gerekiyor.