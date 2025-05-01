Apple, mahkeme kararını ihlal etti: Epic Games davasında yeni gelişme

ABD'de görülen Apple-Epic Games davasında, Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Apple’ın mahkemenin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararına uymadığını hükme bağladı. CBS News'in haberine göre, Yargıç Rogers kararında, "Apple'ın rekabeti engellemeye yönelik girişimlerine müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yargıç, Apple’ın davadaki tutumunun cezai itaatsizlik kapsamında değerlendirilmesi için konunun federal savcılara iletileceğini de açıkladı.

"Karara kesinlikle katılmıyoruz"

Apple cephesinden gelen ilk açıklamada ise karara itiraz edildi. CBS News'a konuşan bir Apple sözcüsü, “Karara kesinlikle katılmıyoruz. Mahkeme kararına uyacağız ve temyize gideceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Epic Games, 2020 yılında Apple'a, App Store üzerinden uygulama edinimini ve uygulama içi ödemelerde sadece kendi sistemini zorunlu kılmasını gerekçe göstererek, federal antitröst yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmıştı. Bu dava teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.