Apple-Samsung savaşında bir ilk

Counterpoint Research’ün analizine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2025 yılında yıllık bazda yüzde 3,3 artacak. Bu büyümede en büyük payın Apple’dan gelmesi bekleniyor. Şirketin iPhone sevkiyatlarının, özellikle kilit pazarlarda iPhone 17 serisine yönelik artan talep sayesinde yüzde 10 yükselmesi öngörülüyor.

14 yıl sonra liderliğe oynuyor

Rapora göre Apple’ın küresel sevkiyat payının 2025’te yüzde 19,4’e ulaşması bekleniyor.

Bu oran, Apple’ı 2011’den bu yana ilk kez dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna taşıyabilir. Samsung’un sevkiyatlarının ise yüzde 4,6 artarak yüzde 18,7 pazar payına çıkması beklenirken, şirketin uzun süredir koruduğu liderliği kaybetmesi öngörülüyor.

Yenileme döngüsü Apple’ı destekliyor

Counterpoint Analisti Yang Wang, büyümenin temel nedenlerinden birinin pandemi döneminde telefon alan kullanıcıların yenileme döngüsüne girmesi olduğunu belirtti.

Ayrıca 2023 ile 2025’in ikinci çeyreği arasında satılan 358 milyon ikinci el iPhone’un da önümüzdeki yıllarda yeni modellere geçiş potansiyeli yarattığına dikkat çekildi.

Rapora göre Samsung, gelişmekte olan pazarlarda A serisiyle rekabetçi fiyat ve donanım avantajını sürdürürken, olgun pazarlarda premium modellere odaklanacak.

Çinli üreticilerin ise büyüme için yurt dışı pazarlara ve daha yüksek fiyatlı premium segmentlere yönelmesi bekleniyor.