Apple Türkiye’deki tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Apple, 9 Eylül 2024'te düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 serisini ve diğer ürünlerini tanıttı. iPhone 16 serisi, titanyum kasası ve yeni yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. Ancak, tanıtımdan hemen sonra Apple'ın Türkiye’deki tüm ürünlerine zam yaptığı duyuruldu. Vergiler ve dolar kuru artışları ile birlikte Türkiye fiyatları beklentilerin de üzerinde oldu.

Apple bugün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3modellerini tanıttı. Fakat hemen sonrasında Türkiye’de satılan tüm Apple ürünlerine zam yaptı. İşte yeni fiyatlar…

Zam sonrası Apple iPhone fiyat listesi

Zam sonrası Apple Watch fiyat listesi