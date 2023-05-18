Apple ürünlerine büyük zam

Apple Türkiye, geçtiğimiz ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Bu zamla birlikte en düşük iPhone 14 fiyatı 32 bin TL'yi geçmişti. Şimdi ise Apple Türkiye sitesine bakıldığında ürünlerin çoğunda yüzde 10 veya yüzde 10 civarında zamlı fiyatlar görülüyor.

Bu zamlardan sonra en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu. Ocak ayında 128 GB'lık iPhone 14'ün fiyatı 30.999 TL'den 32.999 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL oldu.

Ayrıca sitenin genelindeki ürünlerde de zamlı fiyatlar hemen fark ediliyor. Dün 19.700 TL civarında olan en düşük MacBook Air fiyatı bugün 21.599 TL oldu.