Apple'dan devrim niteliğinde bir yenilik: iPhone’da büyük bir değişime hazırlanıyor

Apple, 2027 yılında iPhone’un 20. yılına özel büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, katlanabilir bir iPhone modelini piyasaya sürerek bu önemli dönüm noktasını kutlamayı hedefliyor. PC Mag’in haberine göre, bu yeni iPhone "Pro" modelinin cam teknolojisinde önemli bir yenilik barındıracağı ve daha geniş kullanım olanağı sunacağı iddia ediliyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın 20. yıldönümüne özel bir revizyon yapacağını ve "büyük bir değişim" beklediğini belirtti. Bu modelin, daha önceki iPhone’lardan çok daha farklı olacağı vurgulandı. Apple’ın, iPhone 17 Pro’sunun ise 16 Pro modeline benzer olacağı tahmin ediliyor. Gurman, yeni modelin ön yüzünün 16 Pro’ya yakın olacağını ancak arka kameranın, telefonun genişliğine yayılan yeni bir panel üzerinde yer alacağını belirtti.

Analistlerin tahminlerine göre, katlanabilir iPhone 2026 sonu veya 2027’de piyasaya sürülecek. Ming-Chi Kuo gibi analistler, yeni modelin fiyatını 2.000 ila 2.500 dolar arasında öngörüyor. Bu da, Samsung'un Galaxy Z Fold 6’sının başlangıç fiyatı ile benzer bir fiyat bandında olacağı anlamına geliyor.

Tüketicilerin, iPhone 17 ile büyük bir yenilik görmeleri pek olası görünmüyor. Ancak, Apple’ın 20. yıl için planladığı bu büyük değişiklik, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.