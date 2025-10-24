Apple'dan iPhone kullanıcılarına Chrome uyarısı: Gizlilik için Safari’yi tercih edin

Apple, Google Chrome’un yapay zekâ destekli özelliklerinin kişisel veriler açısından risk barındırabileceğini belirterek iPhone kullanıcılarını uyardı. Şirket, iOS 26 ile güçlendirilen Safari’nin gizlilik ve veri korumasında “en güvenli tercih” olduğunu vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Safari’nin iPhone ekosistemiyle uyumlu şekilde geliştirildiği ve gizliliği merkeze aldığı vurgulandı. Apple, Safari’nin üçüncü taraf çerezleri otomatik olarak engellediğini, IP adreslerini gizlediğini ve makine öğrenimi tabanlı sistemle web izleyicilerine karşı koruma sağladığını açıkladı.

iOS 26 ile devreye alınan “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliğiyle Safari’nin yalnızca bir tarayıcı değil, kişisel verilerin korunmasında bir güvenlik kalkanı haline geldiğini belirten Apple, “Chrome güçlü bir tarayıcı olabilir, ancak gizlilik söz konusu olduğunda Safari iPhone kullanıcıları için en güvenli seçenek” ifadelerini kullandı.