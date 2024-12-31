Apple'dan yeni yıl hediyesi: En ucuz iPhone yolda

Teknoloji devi Apple, üç yılın ardından iPhone SE'nin yeni modelini piyasaya sunacak. 2025 yılının mart ayında piyasada olacağı tahmin yeni modelin aynı zamanda en ucuz iPhone olması da bekleniyor.

iPhone 14'e benzer bir tasarım

Yeni iPhone'un iPhone 14'e benzer bir tasarım olacağı tahmin ediliyor.

Ekran analisti Ross Young’a göre, iPhone SE 4, iPhone 14’teki 6.1 inç OLED panele sahip olacak ve bu panel BOE ve LG Display tarafından sağlanacak.

Ancak, bu modelin çift kamera yerine tek bir kamera bulunduracağı tahmin ediliyor.

Kamerası nasıl olacak?

Yeni iPhone SE’nin, iPhone 15’teki 48 MP arka kamerayla gelmesi bekleniyor. Ayrıca, iPhone SE 4’ün, iPhone 15’teki 12 MP selfie kamerasına da sahip tahmin ediliyor.

Bu da iPhone SE 3’ün 7 MP’lik ön kamerasından ciddi bir yükseltme anlamını taşıyor.

Fiyatı ne kadar olacak?

Yeni iPhone modeliyle ilgili en merak edilen konularda biri de fiyatı. iPhone SE 4'ün 499 Dolar'dan satışa sunulması bekleniyor.

Yeni iPhone SE piyasaya sürüldükten sonra, Apple’ın iPhone 14’ü satıştan kaldırması bekleniyor.

USB-C kullanılması şartı

Yeni modelin Apple Intelligence desteği sunması bekleniyor.

Yeni iPhone SE 4, Lightning bağlantısından USB-C’ye geçecek. Bu değişikliğin, AB düzenlemelerinin tüm cihazlarda birleşik bir bağlantı noktası (USB-C) kullanılmasını şart koşması nedeniyle gerçekleşeceği belirtiliyor.