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Apple'ın birçok uygulaması geçici olarak durdu

App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmeti geçici olarak durdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Apple uygulamalarında yaşanan kesinti üzerine sosyal medyadan birçok kişi konuyla ilgili mesaj paylaştı. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.

Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.

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