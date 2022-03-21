Apple'ın birçok uygulaması geçici olarak durdu

Apple uygulamalarında yaşanan kesinti üzerine sosyal medyadan birçok kişi konuyla ilgili mesaj paylaştı. Konunun sosyal medyada gündem olması üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.

Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.