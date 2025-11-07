Apple'ın geleceği insansı robotlarda

Apple denince akla iPhone gelse de, küresel yatırım bankası Morgan Stanley’e göre şirketin geleceği “insansı robotlarda” yatıyor.

Banka, Apple’ın robotik çalışmalarının uzun vadede yıllık 133 milyar dolarlık bir gelir potansiyeline sahip olabileceğini açıkladı.

Morgan Stanley analistleri, Apple’ın mevcut tüketici elektroniği hâkimiyetinden yararlanarak, 2040 yılına kadar insansı robot pazarında yüzde 9’luk pay elde edebileceğini belirtiyor. Bu da yıllık 130 milyar dolar gelir anlamına geliyor. Raporda, bu öngörünün “muhafazakâr bir tahmin” olduğu da vurgulandı.

İnsansı robotlar artık bilim kurgu değil

Uzun yıllar bilim kurgu konusu olan insansı robotlar, yapay zekâ (AI) ve gelişmiş işlemci teknolojileri sayesinde artık ticari ürün olarak gündemde. Lojistik, üretim ve hizmet sektörlerinde robot kullanımı hızla artıyor.

Foxconn ve Nvidia öncü oldu

Nvidia CEO’su Jensen Huang, insansı robotları “fiziksel yapay zekâ” olarak tanımlıyor ve bunun çok trilyon dolarlık bir fırsat olduğunu söylüyor. Nvidia’nın teknolojisini kullanan Foxconn, Houston’daki üretim tesisinde insansı robotları devreye almayı planlıyor.

Amazon ve Tesla da yarışta

Amazon, Japonya’daki merkezinde 1 milyonuncu robotunu devreye aldı. Ayrıca Agility Robotics’in “Digit” adlı robotunu test ediyor. Tesla ise “Optimus” adını verdiği insansı robot serisiyle, şirketin gelecekteki değerinin yüzde 80’inin robotlara bağlı olacağını öne sürüyor.

Apple’ın yıllardır geliştirdiği sensör, kamera, yapay zekâ ve işlemci teknolojileri, robotik alana giriş için güçlü bir temel oluşturuyor. Şirket, iPad benzeri ekrana sahip masaüstü bir robot kolu üzerinde de çalışıyor.

2040 tahmini: 1,6 milyon evde insansı robot

Morgan Stanley’nin analizine göre, 2040 yılına kadar ABD’de 1,6 milyon ev insansı robota sahip olacak. Bu da hanehalkı bazında yüzde 1,65’lik bir yaygınlık anlamına geliyor. Ortalama robot fiyatı ise 30 bin dolar civarında öngörülüyor.

Analistler, insansı robotların günlük hayata girmesi için hâlâ ciddi teknik ve ekonomik engeller bulunduğuna dikkat çekiyor. Robotların cam eşyaları tutma, insan ve evcil hayvanlardan kaçınma gibi karmaşık görevleri güvenli şekilde yapması gerekiyor.

Tüketici için hâlâ lüks

Şu anda insansı robotların maliyeti küçük bir otomobil fiyatına eşdeğer. Bu da, teknolojinin yaygınlaşması için fiyatların ciddi biçimde düşmesi gerektiği anlamına geliyor.

Apple’ın nakit gücü oyunu değiştirebilir

Apple’ın 130 milyar dolarlık nakit rezervi ve 2,3 milyarlık aktif cihaz ekosistemi, bu alanda hızla ilerlemesi için büyük bir avantaj. Şirket, robot teknolojisini hem donanım hem yazılım entegrasyonu açısından benzersiz şekilde ticarileştirebilir.

Morgan Stanley’ye göre Apple, tıpkı iPhone ile akıllı telefon çağını başlattığı gibi, insansı robotik çağında da öncü olabilir. Ancak bu dönüşümün gerçekleşmesi için önümüzdeki 15 yıl boyunca teknolojik olgunlaşma, fiyat düşüşü ve kullanıcı güveni şart. Şimdilik bulaşık makinesini boşaltmak hâlâ bize kalıyor.