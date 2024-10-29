Apple’ın yapay zeka güncellemesi yayında… Hata bulana 1 milyon dolar ödül

Apple, uzun süredir beklenen yapay zeka araçlarını nihayet iPhone modellerinde kullanıma sundu. Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle birlikte, "Apple Intelligence" adı verilen yapay zeka özellikleri dünya çapında iPhone kullanıcılarına ulaştırıldı. Apple CEO’su Tim Cook, bu güncellemenin iPhone kullanıcıları için “yeni bir çağ" başlatacağını belirtti.

Yeni güncellemeyle gelen özellikler arasında mesaj yazma yardımı, bildirim özetleri ve Siri için daha parlak ve kullanıcı dostu bir arayüz yer alıyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde, metinden resim ve emoji oluşturma gibi özelliklerin de kullanıma açılması bekleniyor. Apple Intelligence, ilk etapta iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max’te kullanılabilecek.

Apple'ın Rekabeti ve Yeni Güvenlik Adımı Apple’ın yapay zeka özellikleri Google ve Samsung gibi rakiplerinin sunduğu özelliklerle benzerlik taşıyor. Google’ın "Sihirli Silgi" aracı gibi, Apple’ın "Temizleme" aracı kullanıcıların fotoğraflardan istenmeyen nesneleri veya kişileri kaldırmasına olanak tanıyor. Tim Cook, yakın zamanda Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Apple’ın piyasada ilk olmak yerine, özellikleri mükemmelleştirerek sunmayı hedeflediğini belirtti.

Apple ayrıca yapay zeka yazılımındaki hataları bulabilen hacker’lara 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Şirket, bu adımıyla güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Rakiplerinden Google ve Samsung, yapay zeka özelliklerini cihazlarında kullanıma sunarak teknoloji yarışında Apple ile rekabetini sürdürüyor. Google gerçek zamanlı sohbet çevirisi gibi özellikler sunarken, Samsung, Galaxy AI adlı yapay zeka özelliklerini 2024’te 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor.