Apptronik'e insansı robot üretimi için 350 milyon dolarlık dev yatırım

Apptronik, yapay zeka destekli insansı robot üretimini genişletmek amacıyla B Capital ve Capital Factory liderliğindeki finansman turunda 350 milyon dolar yatırım topladığını duyurdu. Alphabet’in iştiraki Google’ın da katıldığı bu yatırım turu, şirketin üretim kapasitesini artırmasına olanak sağlayacak.

Apollo: Tedarik zincirleri için insansı robot

Apptronik, tedarik zinciri süreçlerini hızlandırmak için geliştirdiği "Apollo" adlı insansı robotlarıyla dikkat çekiyor. Apollo, depolarda ve üretim tesislerinde paket taşıma gibi lojistik görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. Şirket, yapay zeka destekli bu robotların, endüstriyel iş gücü açığını kapatmada kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.

Rakiplerle kıyasıya rekabet

Apptronik, yapay zeka ve robotik alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte Tesla'nın Optimus'u ve Nvidia destekli Figure AI gibi rakiplerinin arasına katıldı. Şirket, aldığı bu önemli yatırım ile üretim kapasitesini artırarak pazarda güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

Apptronik yetkilileri, yapay zeka ve robotik teknolojilerini birleştirerek geleceğin iş gücünü şekillendirmeye devam edeceklerini belirtti.