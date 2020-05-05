“Ar-Ge ve girişimle yeni fırsatlar yaratmalıyız”

05 Mayıs 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin’de bünyesindeki ulusal ve uluslararası 80 firma ile yüzde 100 doluluk oranında girişimcilere ve AR-Ge çalışmalarına hizmet veren Mersin Teknopark, iş dünyasının önemli isimlerini online olarak düzenlediği Technoscope Söyleşileri’nde girişimcilik ekosistemi ile buluşturuyor. COVID-19 salgınının etkilerinin konuşulduğu online söyleşilerle ilgili bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdür Özgür Durmaz, “Bu süreçte birbirimizin zihnini açmaya, bu düzeni farklılaştırmaya ve bu küresel krizde kendi kabuğumuza çekilmek yerine AR-GE ve girişimcilik ile yeni fırsatlar oluşturabilmenin yollarını açmak istiyoruz” diye konuştu. Kümelenme kavramının kriz döneminde firmaların bir arada ve dayanışma ile hareket etmesine yardım ettiğini, bunun da en önemli örneğinin Mersin Teknopark olduğunu dile getiren Durmaz, salgına karşı ekonomik ve tıbbi mücadelenin desteklenmesi için daha çok genç girişimciye ihtiyaç olduğunu kaydetti. Durmaz, “AR-GE sürecinde kuluçka dönemlerinde daha çok girişimci bekliyoruz. TİM TEB Girişim Evimiz genç girişimcilerimize fırsatlar sağlıyor. Tüm genç girişimcilerimizi arımızda görmeyi diliyoruz” dedi.

Firmalar, geliştirdiği yazılımlar ve donanımlar ile mücadeleye katkı sağlıyor

Sağlık bilişim pazarında yüzde 25’lik bir paya sahip olan Kardelen Yazılım’ın sağlık tesislerinde insanlar arasındaki teması en az seviyeye düşüren online ve offline yazılımlar geliştirdiğini belirten Durmaz, PMS Tıp Teknolojileri firmasının da covid 19 tanı cihazlarının üreten küresel bir şirkete cihazın belirli bileşenlerini ve sarf malzemelerini ürettiğini aktardı. PMS Tıp Teknolojilerinin son olarak koruyucu ekipmanları sterilize ederek tekrar kullanılmasına olanak sağlayan bir cihaz geliştirdiğini belirten Durmaz, “Mersin Teknopark, bünyesinde yer alan ve sağlık alanında faaliyet göstererek Türkiye’de ve dünyada kovid-19 da dahil olmak üzere önemli çalışmalar yapan diğer firmalarımız Altıntaş Sağlık Araştırma, Arsu, Asam, Mesam, ML, Orakmer, Remedio ile önemli bir sağlık kümesidir” dedi.

Sağlık çalışanları için 700 yüz koruma kalkanı üretildi

Mersin Teknopark olarak Türkiye’nin pandemi ile mücadelesine katkı sağlamak ve sağlık çalışanları ile dayanışmak üzere firmaların da desteği ile küçük bir 3D Atölye kurduklarını belirten Özgür Durmaz, ilk etapta 700 adet yüz koruma kalkanı üreterek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne teslim ettiklerini bildirdi.