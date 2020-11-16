Arena, güneş enerjisi teknolojilerine giriyor

Arena, Borsa İstanbul’da yaptığı son açıklamada şirket bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” iş biriminin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Arena'nın duyurduğu “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” iş birimi altında ilk aşamada Set Photo - Voltaic (PV) güneş enerjisi panellerinin, Huawei Güneş Paneli Inverter’larının ve Nexans Solar Kablo ürünlerinin dağıtımı yapılacak. Bununla birlikte birimin çatısı altında, iş ortakları ve müşterilerin ihtiyaç duyabileceği finansal çözüm ve teknik destek hizmetleri sunulacak.

Arena, bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri” iş birimi ile başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir temiz enerji yatırımlarını desteklemeyi, bu yatırımların hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan tüm teknoloji ürünlerini sağlamayı ve bu ürünleri iş ortakları ve müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği finansal çözüm ve teknik hizmetlerle pazara sunmayı amaçlıyor.

Yenilenebilir enerji, bu yıl rekor büyümeye imza atacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamalada görüşlerine yer verilen Arena Grup CEO’su Serkan Çelik, “Tüm dünya ve tabii ki ülkemizde küresel ısınmaya bağlı olarak artan doğa felaketleri ve oluşan çevre bilinci insanlığı fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye zorluyor. Bu bilinç ile yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar artarken, bu yatırımların ana öğesi olan teknoloji ürünlerinin maliyetleri düşüyor. Bu da doğal olarak yatırımları mali olarak cazip hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Yenilenebilir Enerji 2020 Raporu’na göre, pandemiye rağmen dünyada bu yıl yenilenebilir enerjinin yüzde 4 artışla rekor büyümeye imza atacağına işaret eden Çelik, şunları söyledi: "Ülkemizde de enerji ihtiyacına bağlı olarak gerek devletimizin yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı teşvikler ile gerekse bu yatırımların her geçen gün finansal olarak daha avantajlı hale gelmesi ile büyüyen bir yenilenebilir enerji üretim kapasitesi görüyoruz. Güneş enerjisi diğer alternatiflere kıyasla daha küçük ölçeklerde yatırım yapılmasına elverişli ve geri dönüş süresi çok daha kısa yatırım modeli ile pek çok yatırımcı ve tüketici için cazip bir alan. Ayrıca istikrarlı bir tedarik zinciri yapısı oluşması yatırımcıların daha güvenle hareket edebilmesini sağlayacak. Arena olarak, tedarik süreci yönetimindeki 30 yıllık tecrübemiz ile sunacağımız finansal çözümler ile bu sektörde istikrarlı, güvenilir bir tedarik zinciri yapısı oluşmasına ve iş ortaklarımızın iş hacminin artmasına katkı sağlamak için çalışacağız.”