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Aselsan geniş bant dalga teknolojisinde testleri geçti

ASELSAN'ın geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şeklinin kabul testleri başarıyla tamamlandı

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ASELSAN'ın geliştirdiği Geniş Bant Dalga Şeklinin(GBDŞ) kabul testleri başarıyla tamamlandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, GBDŞ, aynı anda ses ve veri çevrimlerinin birleştirilmesini mümkün kılarak taktik sahada ihtiyaç duyulan telsiz sayısı ile frekans bandı ihtiyacını azaltacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"IP tabanlı haberleşme desteklenirken, tek çevrimde 150 kullanıcıya kadar hizmet verilecek, veriler farklı çevrimler arasında ek teçhizat kullanılmadan otomatik aktarılacak, uçtan uca kriptolama ve yüksek frekans atlama hızı ile elektronik harbe karşı koruma sağlanacak."