ASO Başkanı Ardıç: 'Ankara, sanayiyi şekillendirecek potansiyele sahip'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Dubai Future Foundation" tarafından yayımlanan "Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50" (The Future Opportunities Report: The Global 50) raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ardıç, yüksek teknolojide öncü olan Ankara'nın sanayideki dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Ardıç, "Sanayi-devlet-üniversite işbirliğinde, güçlü ekosistemle potansiyelimizi harekete geçirelim." ifadesini kullandı.

"Küresel ekonomide lider olmak için dönüşümü iyi okumak gerek"

Sanayi Devrimi'nin yeni aşamasının yapay zeka, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve biyoteknoloji gibi alanlarda gerçekleştiğine işaret eden Ardıç, küresel ekonomide lider olmak için bu dönüşümü iyi okumak gerektiğini bildirdi.

Ardıç, raporda vurgulanan dinamik enerji yönetimi, sürdürülebilir üretim, biyoteknoloji ve akıllı tedarik zincirleri gibi başlıkların, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji ekosistemini yeniden şekillendirecek kritik konular arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Yenilikçi düşünceye, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek küresel rekabet gücümüzü artırmak zorundayız." ifadesini kullandı.

"Etkin ve kararlı politikalar uygulanmalı"

Türkiye'nin, üretim gücünü çağın gereklilikleriyle birleştirerek dönüşüm sürecini fırsata çevirebilecek potansiyeli olduğuna vurgu yapan Ardıç, "Ülkemiz, başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara'mız olmak üzere, güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesiyle bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip. Sanayi-devlet-üniversite işbirliğinde güçlü ekosistemle bu potansiyelimizi harekete geçirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, "2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi"nin bu kapsamda önemli bir yol haritası ortaya koyduğunu belirterek, söz konusu belgedeki hedeflere ulaşmak için etkin ve kararlı politikalar uygulanması gerektiğini bildirdi.

"Ankara'nın önemi her geçen gün artıyor"

ASO olarak bu hedefler doğrultusunda çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmişlikte ülkemizin lideri, yüksek teknolojili ihracatta yüzde 12 pay ile öncü olan Ankara'mız, AR-GE harcamalarında da ilk sırada yer alıyor.

Savunma sanayisi, medikal teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde Ankara'nın önemi her geçen gün artıyor.

Güçlü üretim altyapısı, teknoloji geliştirme merkezleri, sanayi-üniversite işbirliği ve nitelikli beşeri sermayesiyle Ankara, geleceğin sanayisini şekillendirecek güçlü bir potansiyele sahip.

Başkentimizin küresel sanayi ve teknoloji haritasındaki yerini güçlendirmek için vizyoner ve özverili sanayicilerimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."