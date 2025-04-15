ASO Başkanı Ardıç: 'Ankara'ya teknoloji üssü ve serbest bölge kuracağız"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Çankaya Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Fuarı'nda bazı açıklamalarda bulundu.

Ardıç, "Ankara'yı sanayinin ve teknolojinin başkenti yapmak istediklerini söyleyerek, "Ankara'ya bir teknoloji üssü ve serbest bölge kuracağız" dedi.

"Ticaret savaşları tüm hızıyla sürüyor"

Dünya'nın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatan Ardıç, "Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ekseninde küresel ekonomi hızla dönüşürken korumacı politikalarla ticaret savaşları da tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Ardıç ayrıca, Ankara'yı sanayinin ve teknolojinin başkenti yapmak istediklerinin altını çizerek, Ankara'ya bir teknoloji üssü ve serbest bölge kuracaklarını açıkladı.

"Hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek"

Türkiye'nin hedefinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek olduğunun altını çizen Ardıç, bu hedefi gerçekleştirmek için de uluslararası düzeyde rekabet edecek marka firmalar oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı:

"Kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sadece üretimimizi ve ihracatımızı arttırmanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz.

Verimliliğimizi ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da arttırmak zorundayız.

Ama bizim ülke olarak hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek, ilk 5'e girmek. Eğer biz bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsak mutlaka uluslararası düzeyde rekabet edecek marka firmalar oluşturmamız gerekiyor."

"Biz aklımızı ihraç ediyoruz"

Türkiye'nin temel sorunlarından birinin eğitim olduğunu vurgulayan Ardıç, "Çocuklarımız, Üniversite sınavlarında birkaç matematik sorusu çözünce üniversiteyi kazanıyor. Kabiliyeti ve potansiyeli olmayan bir mesleğe yöneldiği için de hem başarısız hem de mutsuz oluyor" ifadelerini kullandı.

İyi eğitimli öğrencilerin yurt dışına gittiğini kaydeden Ardıç, "TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına giren Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre arkadaşlar yüzde 110 artarak 290 bini aştı. Biz aklımızı ihraç ediyoruz"

"Kendi işletmelerinizi kurun, büyütün"

Ardıç son olarak, gençlere girişimcilik konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

"Girişimcilik potansiyelinizin olduğunu kendi işletmelerinizi kurun, büyütün. Cesur olun.

İş hayatına atılmaktan, makul ölçülerde risk almaktan çekinmeyin, korkmayın. Girişimci olmayı planladığınız sektörde, iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de ortaya koyun.

Herkesin düşündüğünden farklı düşünmeye çalışın. Mutlaka bir fark oluşturun. Değişime açık olun. Dünyayı, yenilikleri iyi takip edin."