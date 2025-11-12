Assetto Corsa ve birçok oyuna DLSS 4 desteği

İşte RTX teknolojilerini entegre eden yeni ve yakında çıkacak oyunlara daha yakından bir bakış:

Assetto Corsa Rally: 505 Games ve Supernova Games Studios’un oyunu Assetto Corsa Rally, oyunculara sporun saf yoğunluğunu ve hassasiyetini yakalayan ödün vermez bir ralli simülasyonu sunuyor. Oyun, 13 Kasım'da 10 lisanslı araç, 4 ralli etabı, tek oyunculu hafta sonu etkinlikleri, çevrimiçi liderlik tabloları, time attack modu ve daha fazlasıyla Erken Erişim'e açılıyor. Yüksek riskli etaplarda mücadele eden GeForce RTX kullanıcıları, Assetto Corsa Rally'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte görüntü kalitesi ve performansın en üst düzeyde olmasını sağlamak için DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma (MGS), DLSS Kare Oluşturma ve DLSS Süper Çözünürlüğü etkinleştirebilirler.

Anno 117: Pax Romana: Ubisoft'un oyunu Anno 117: Pax Romana'da, Roma İmparatorluğu'nun zirvesinde en iyi inşa deneyimini yaşayın ve hayallerinizdeki şehirleri tasarlayın. Oyun 13 Kasım'da piyasaya sürüldüğünde, GeForce RTX GPU'larda DLSS Süper Çözünürlük ile kare hızlarını artırın. Oyunun lansmanından önce, mümkün olan en iyi deneyimi yaşamanız için en son GeForce Game Ready Sürücümüzü indirip yüklediğinizden emin olun.

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids: Snapshot Games ve Arc Games’in oyunu Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids, X-COM'un yaratıcısı Julian Gollop'tan aksiyon-strateji türünde, 3rd person aksiyon ve gerçek zamanlı stratejinin benzersiz bir karışımı. 26 Ağustos’ta çıkış yapan Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids’de GeForce RTX kullanıcıları, DLSS Kare Oluşturma ve DLSS Süper Çözünürlüğü kullanarak kare hızlarını en üst düzeye çıkarabilir. Ayrıca NVIDIA uygulamasının DLSS geçersiz kılma (override) ayarlarını kullanarak daha da hızlı kare hızları için DLSS 4 ile Çoklu Kare Oluşturma’ya (MFG) yükseltme yapabilirler.

Ayrıca, her Season of Play’i yeni duyurular, özel ödüller, özel GPU çekilişleri ve büyük fırsatlarla kutluyoruz. En son ödülümüz ücretsiz bir DOOM: The Dark Ages - DOOM Slayer Onyx kostümü. Bu ödül, GeForce GTX 10 Serisi veya daha yeni bir GPU'ya sahip NVIDIA uygulaması kullanıcıları için geçerlidir. Stoklar sınırlıdır, bu yüzden tükenmeden hemen şimdi alın!