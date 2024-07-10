Astronomi tutkunları derin uzayı keşfetmek için Topuklu Yaylası'nda buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 2012'de destek verdiği alternatif turizm projesiyle fiziki alt yapının hazır hale getirildiği Topuklu Yaylası, 11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yerli ve yabancı gökbilimcileri ağırlayacak.

Ajans, "Alternatif Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı" kapsamında Güney Ege bölgesinin alternatif turizm ögelerinin geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik birçok faaliyet ve proje yürütüyor.

Bu kapsamda GEKA, proje desteğinin yanı sıra Topuklu Yaylası'nın karanlık gökyüzü parkı olmasına, yaylanın ve astroturizm potansiyelinin gökyüzü etkinlikleriyle tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Etkinlik, başta Beyağaç Belediyesi olmak üzere Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Pamukkale Üniversitesi, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Aydem Enerji ve Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Dört yıldır düzenlenen etkinlik bu yıl ilk defa uluslararası düzeye taşınacak olup etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin üzerinde bir katılımın olması bekleniyor.

Etkinlik ile “Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı” statüsünü almaya bir adım daha yaklaşacak Beyağaç Topuklu Yaylası'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artması ve yöre halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlanması bekleniyor. Etkinliğin her yıl geliştirilerek devam ettirilmesi ve Topuklu Yaylası'nın “Astro Turizm Destinasyonu” olarak anılarak tanınması da hedefleniyor.

Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkemizin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylası'nda, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekilecek. Etkinlikte, özellikle astronomi alanında uzman hocalar tarafından sunumlar ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Işıklandırmadan uzak ve yaklaşık bin 600 metre rakımda yer alan, verimli gökyüzü gözlemlerinin yapılabildiği ender bölgelerden biri olan Topuklu Yaylası'nda, SQM cihazlarıyla yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde oldukça iyi değerler elde edilmiş. Yaylanın konaklama, ulaşım kolaylığı, doğal su kaynakları, sıcak duş ve tuvalet gibi imkanlarının olması da turizm alanı olarak değerlendirilmesi anlamında en büyük avantajları arasında yer alıyor.

Beyağaç-Topuklu Yaylası'nın, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı statüsüne alınması için çalışmalar ise devam ediyor. Bu amaçla Beyağaç Belediyesi tarafından Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi'ne resmi başvurular yapılıp, birinci aşama tamamlanarak ikinci aşamaya geçildi.

İkinci aşama kapsamında ise bölgenin güvenlik için tel örgülerle çevrelenmesi, konaklama ihtiyacının giderilmesi amacıyla bungalovların iyileştirilmesi, kırmızı ışıklandırma projesinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirilerek, üçüncü ve son aşamaya doğru gelindi.

Topuklu Yaylasının ülkemizin ilk karanlık gökyüzü parkı unvanına sahip olması halinde IDA tarafından bu haberin dünya çapında milyonlarca gökyüzü meraklısına duyurulmasıyla Denizli'ye, Beyağaç'a ve Topuklu Yaylasına olan ilginin artacağı öngörülüyor.

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, gökyüzü ve gökbilim meraklıları “Gökyüzü Görseli Sizi Bekliyor” sloganıyla 11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Beyağaç Topuklu Yaylası'na bekleniyor.