Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini açıkladı.

Hayata geçirilen projeye dair karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı.

"Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kacır, teknoparkın “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacağını kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi.

@BilisimVadisiTR’ne bağlı kurulan teknopark, “Terminal İstanbul” markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak.

Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."