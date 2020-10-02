Avrasya’nın IT Profesyonelleri CloudTalk MatchMaking Zirvesinde buluştu

02 Ekim 2020

20’den fazla farklı ülkeden 2 bini aşkın teknoloji profesyoneli, Avrasya'nın en büyük online bulut bilişim etkinliği CloudTalk MatchMaking zirvesinde bir araya geldi. Etkinliğin ilk gününde 5 farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleşen konferanslarda 60’dan fazla konuşmacının sunumlarını canlı olarak izleme fırsatı bulan binlerce katılımcı, sanal fuaye alanında 50’yi aşkın teknoloji firmasının geliştirdiği çözümleri inceleme ve sektör profesyonelleri ile bire bir görüşme fırsatı buldu.

cloudtalksummit.online adresinden halen katılımın mümkün olduğu etkinlik, sanal fuaye alanında Alibaba Cloud, Acronis, Cloudflare, Equinix, Acronis, UzmanPosta, Bulutistan, Logosoftgibi onlarca teknoloji devi ile misafirlerini 14 Ekim 2020 tarihine kadar ağırlamaya devam edecek.

Teknoloji profesyonelleri sınır tanımadı

Pandemi dönemi ile birlikte geleneksel etkinlikler yerlerini hızla dijital halefine bırakırken, bulut bilişim sektörü kendisinden beklendiği gibi bu inovasyona ne kadar hızlı adapte olabileceğini gösterdi. Almanya, Kanada, Hindistan,, Rusya, Amerika gibi 20’den fazla ülkeden yüzlerce IT profesyoneli mekan ve zaman bağımsız CloudTalk MatchMaking zirvesine kendi hazırladıkları toplantı ve konferans ajandaları ile kişisel bilgisayarları üzerinden katıldı.

Etkinliğin henüz ilk günü olmasına rağmen 2 binin üzerinde birebir etkileşimin gerçekleştiği zirvede Dijital dönüşüm, yapay zeka, çoklu bulut uygulamaları, Mikroservis teknolojileri, bulut sistem güvenliği ve pandemi döneminde sektör trendleri gibi pek çok konu başlığı uzmanların yorumları ile masaya yatırıldı. ICANN tarafından düzenlenen panelde ise Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) katılımı ile alan adı trendleri ve Türk kobi'lerinin dijital dönüşümü konuşuldu.

Avrasya bulut bilişimin gücü ile büyüyecek

Dünya devlerinden lokal girişimlere kadar 50’den fazla şirketin yer aldığı CloudTalk MatchMaking Zirvesi fuaye alanında ilk 24 saate bin 1000'i’ aşkın girişimci ve sektör profesyoneli, katılımcıların sunduğu ürün ve servisler hakkında bilgi aldı. Yabancı ziyaretçi ve katılımcılar için simultane tercüme hizmetinin de sunulduğu etkinlikte yeni iş ortaklıkların da ilk adımları atıldı.

14 Ekim 2020 tarihine kadar fuaye alanının eski yeni tüm ziyaretçilerin ücretsiz katılımına açık olacağını belirten CloudTalk Global CEO’su Burkay Yapağcıoğlu “Bu etkinlik bulut bilişim için servis üreten, sunan, destek veren her bir girişimin ve profesyonelin yeni fırsatlarla buluşmasını ve başta ülkemiz olmak üzere tüm Avrasya’nın Bulut Bilişimde tıpkı batılı rakipleri gibi söz sahibi olmasını amaçlıyor. Bir başka ifade ile CloudTalk MatchMaking Zirvesi Avrasya'daki bulut bilişim oyuncularının doğru networking motivasyonları ile bir araya geldiğinde nasıl bir potansiyeli tetikleyebileceğinin güzel bir örneği. Bu sinerjiyi koruyarak sektörün tüm paydaşlarını 14 gün daha ağırlamaya devam edeceğiz. Bulut bilişime ilgi duyan, yeni iş fırsatlarını keşfetmek isteyen ya da ürün portföyünü zenginleştirmeyi hedefleyen herkesi cloudtalksummit.online adresimiz üzerinden online fuaye alanımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.” sözleri ile etkinliğin hedeflerine bir kez daha vurgu yapıyor.