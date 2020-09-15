Avrasya’nın IT profesyonelleri CloudTalk Online'da bir araya geliyor

15 Eylül 2020

Pandemi sürecinde gelişen yeni normali hızla kucaklayan bulut bilişim sektörü, Avrasya genelindeki en büyük cloud teknolojileri etkinliği olan “CloudTalk Online | Matchmaking Summit” Konferans ve Fuarı'nda buluşacak.

Bugün 200’den fazla seçkin konferansın dijitalde gerçekleştiğini belirten CloudTalk CEO’su Burkay Yapağcıoğlu, katılımcı ve iş ortakları ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, mevcut seyahat zorlukları ve devam eden sağlık endişeleri sebebiyle, dijital etkinliğin gücünden faydalanmayı tercih ettiklerini söyledi.

CloudTalk Online Matchmaking Summit kapsamında, katılımcılara Türkiye ve dünyadan 50+ cloud profesyonelini 4 farklı salonda dinleme fırsatı sunduklarını belirten Yapağcıoğlu, 20 farklı ülkeden 3.000’e yakın katılımcıdan kayıt talebi aldıklarını ve ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.

29 Eylül'de gerçekleşecek

29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek CloudTalk Online | Matchmaking Summit için kayıtların devam ettiğini hatırlatan Burkay Yapağcıoğlu, etkinlikten 14 gün önce, 15 Eylül 2020 itibariyle kayıtlı katılımcıların birbirleri ile eşleştirilmesi için toplantı talebi gönderme ve kişisel ajanda oluşturma süreçlerinin başlayacağını, etkinlik gerçekleştikten sonra da tüm kayıtlı katılımcı ve partnerlerin iletişimlerini platform üzerinden 13 Ekim 2020 tarihine kadar sürdürerek, zaman sınırının ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Türkiye’nin ilk B2B birebir IT profesyonelleri buluşması

CloudTalk Global Matchmaking Summit, katılımcıları kendi alanlarında ve aradıkları iş fırsatlarında birebir eşleştiren networking etkinliği olması ile Türkiye’de bir ilke imza atacak.

50'den fazla firmayı ağırlayacak olan etkinlikte, fiziksel buluşmalarda olduğu gibi standlar gezilip, ürünler incelenebilecek. Ayrıca fuar görevlisi ve firma yetkilileri ile eş zamanlı görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kurulabilecek.

Pazar devleri ile tanışma fırsatı

Amazon, IBM ve Microsoft, Alibaba Cloud gibi dünya devlerinin de yer aldığı konferansta, Türkiye’nin lider bulut tabanlı servis sağlayıcıları Logosoft, Uzman Posta, Bulutistan da etkinlikte katılımcılar ile buluşacak.

Katılımcılar arasında, C-level yöneticiler, IT uzmanları, network ve sistem yöneticileri, güvenlik yöneticileri, geliştiriciler, yazılımcılar, ürün yöneticileri, satış ve iş geliştirme birimleri, bağımsız danışmanlar ve son kullanıcılar gibi pazarı oluşturan tüm profesyoneller yer alacak.