Avrupa, ABDli ve Çinli bulut devlerine Gaia X ile cevap verecek

17 Temmuz 2020

Avrupa Birliği’nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa öncülüğünde hayata geçirilen Gaia X projesi, Amazon, Microsoft, Google ve Alibaba’nın başı çektiği bulut teknolojisi ve veri saklama hizmetlerinde Avrupa’nın dışa bağımlılığını azaltacak ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda kullanılarak rekabet gücü yüksek ve güvenilir bir veri altyapısı sağlayacak.

ABD’nin 2018 yılında yürürlüğe aldığı ABDli firmaların sakladıkları verileri ABD yetkilileri ile paylaşma zorunluluğu üzerine ortaya atılan Gaia X projesi Avrupa’nın verilerin saklanması ve paylaşılması konusundaki endişelerini azaltırken, ülkeler arasında veri transferini de kolaylaştıracak.

Orange, Deutsche Telekom ve SAP’ın da aralarında bulunduğu 300’den fazla şirketin katıldığı projenin 2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında tam anlamıyla devreye alınması planlanırken, yıllık bütçesinin 1.5 milyon euro olacağı açıklandı.