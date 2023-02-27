Avrupa’da gigafiber için hedef 2030

Avrupa Birliği komiserlerinden Thierry Breton’un duyurduğu eylem planı, “Gigabit Altyapı Yasası Taslağı”, AB telekom düzenleyicileri kurumu için bir Gigabit Tavsiye Yönetmeliği taslağı ve telekom sektörü paydaşlarının görüşüne açılacak değerlendirme kararlarını içeriyor.

Üç aşamalı yol haritası

Avrupa Komisyonu’nun geçen hafta içinde yayımladığı eylemler için oluşturulan yol haritası temel olarak üç aşamadan oluşuyor. ˜ "Gigabit Altyapı Yasası" önerisi Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından incelenecek. Kabul edilirse, tüm üye devletlerde doğrudan uygulanabilir hale getirilecek.

Gigabit Yönetmeliği taslağı, Avrupa Düzenleyiciler Kurulu (BEREC) ile iki aylık bir istişareden geçecek. BEREC'in görüşünü dikkate aldıktan sonra, komisyonun nihai tavsiye metni ortaya çıkacak.

Görüşler alınacak. Telekom sektörünün geleceğine ilişkin görüşlerin alınması 12 hafta boyunca açık olacak. Komisyon, gelen görüşleri açıklayacak. İstişarenin sonucuna göre, elektronik haberleşme sektörünün geleceği için en uygun eylemler değerlendirecek. Tüm bu aşamalar sonunda, 2030 yılına kadar Avrupa Birliği vatandaşlarının ve işletmelerinin tümünün gigabit hızında fiber internet altyapısından yararlanabilmesi amaçlanıyor