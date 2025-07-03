Avrupalı iş insanları, AB’den yapay zekâ yasasının ertelenmesini talep etti
Avrupa’nın önde gelen şirket yöneticileri, yapay zekâya sınırlamalar getirecek AB yasasının iki yıl ertelenmesini talep etti. 2024’te yürürlüğe giren yasa, yapay zekâ kullanımına yönelik katı kuralları aşamalı olarak devreye alıyor.
AirBus, ASML, Carrefour, Lufthansa, Mercedes-Benz, Philips, BNP Paribas Axa, TotalEnergies, Siemens Energy'nin de aralarında yer aldığı 50 Avrupa firmasının üst düzey yöneticisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Saati durdurun" başlıklı ortak imzalı bir mektup gönderdi.
Mektupta, Avrupalı şirket yöneticileri, AB'nin yapay zeka kullanımına ilişkin kurallarının "belirsiz ve karmaşık "olduğuna işaret etti.
2 yıl erteleme çağrısı
AB yapay zeka düzenlemesinin Avrupa'nın bu alandaki hedeflerini ve şirketlerin yapay zekayı devreye sokma yeteneklerini riske attığı belirtilen mektupta, yapay zeka konusunda herkesin işine yarayacak çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekildi.
Mektupta, AB yapay zeka yasası kapsamında, Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yüksek riskli yapay zeka sistemleri üzerindeki yükümlülükler ile Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen genel amaçlı yapay zeka modelleri için yükümlülüklerin 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulunuldu.
AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti.
Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyor.