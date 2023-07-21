Aya gönderilecek Türk uzay aracının imalatına geçiliyor

Yıldırım, Ay'a gidecek aracın TÜBİTAK UZAY tarafından hazırlandığını belirterek, "Aracın dizayn çalışmaları tamamlandı, kritik dizayn dediğimiz safhadayız, bu da bitmek üzere. Artık imalata geçilecek.

Burada da her şey yolunda. İlk hedefimiz Ay'a ulaşmak İlk seferden sonra yani 2029- 2030'da yumuşak iniş planlıyoruz. Yumuşak iniş yapıldığı zaman da hedef, oraya (Ay'a) bir gezen araç indirip bilimsel veri toplamak, bunları ülkemize ulaştırarak bilim camiamızın kullanımına sunmak" dedi.