Bakan Kacır: Gökyüzüne Türk’ün imzasını atmaya devam edeceğiz

Burada bir konuşma yapan Kacır, TEKNOFEST’in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu, katılımın da her yıl arttığını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST’in 6’ncısını düzenlediklerine değinen Kacır, 6 yıl önce 14 yarışmaya 20 bin gencin katıldığını dile getirdi. Cumhuriyet’in 100. yılında, 2023 TEKNOFEST’inde 41 yarışmaya 1 milyon gencin katıldığını anlatan Kacır, yeniliklere en erken gençlerin adapte olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Yenilikleri geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençler ortaya çıkarıyor.

Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları yeniliklere imza atıyor. Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiye artan ilgiyle birlikte bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi ancak Türkiye’de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yani yarışmalarımıza olan katılımı, TEKNOFEST’e gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir.” Türk gençliğinin heyecanının da TEKNOFEST’e olan ilgiyi ortaya çıkardığını aktaran Kacır, “Bu ancak semalarında bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir.

Allah’ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne Türk’ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmanın ardından Bakan Kacır, beraberinde TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile takımları ziyaret etti, roket atışlarını izledi.

"Suudi Arabistan’la yapay zeka konusunda işbirliği yapacağız"

Fatih Kacır, Hindistan’ın Bangalor kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nda, “Dijital Ekonomide Güvenlik ve Dijital Beceriler” başlıklı oturumlara katıldı. Burada bir konuşma yapan Kacır, Suudi Arabistan’la özellikle yapay zeka alanında kapsamlı bir işbirliğine gitmeyi hedeflediklerini belirtti. Kacır, “Özellikle e-Devlet alanında da Suudi Arabistan’ın kamu-dijital altyapısıyla Türkiye’nin e-Devleti arasındaki entegrasyonu kuvvetlendireceğiz” dedi.