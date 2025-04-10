Bakan Kacır: 'Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyonda'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde dünyada lider pozisyona yükseldiğini kaydetti.

"Yerli ve millî otomobil rüyamızı TOGG'la gerçeğe dönüştürdük"

Türkiye'nin kendi eğitim uçakların, helikopterlerini üreten bir ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Kacır, yerli ve milli otomobil hayalinin de gerçeğe dönüştüğünü kaydetti:

"Türkiye'yi; kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen, büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükseldik.

İnsansız hava aracı üretiminde dünyada lider pozisyona eriştik. 60 yıllık yerli ve millî otomobil rüyamızı, TOGG'la gerçeğe dönüştürdük. Artık imkânsız zannedileni Türkiye'nin girişimcileri başarıyor, Türkiye'nin mühendisleri hayalleri gerçeğe dönüştürüyor."

"Bilim kültürünü güçlendiriyoruz"

Bakan Kacır ayrıca, düzenlenen TEKNOFEST'lerle milli teknolojiler üretme kapasitesinin artırıldığından şöyle bahsetti:

"2018'den bu yana yurdun dört bir yanında düzenlediğimiz TEKNOFEST'ler ile gençlerimize ‘fikirden ürüne' giden yolları açıyor, özgün ve milli teknolojiler üretme kabiliyetlerimizi daha da artırıyoruz.

81 ilimizin tamamında kurduğumuz dene yap teknoloji atölyelerimizde, gençlerimize bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Bilim merkezleri, bilim söyleşileri ve bilim fuarları, bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarıyla bilim kültürünü güçlendiriyoruz."

"4 yeni OSB kurduk"

"Bu dönemde bölgemizde yer alan illerimizde 4 yeni OSB kurduk ve toplam OSB sayısını 20'ye yükselttik" diyen Bakan Kacır, sanayi alanlarının büyüklüğünün arttığından da şöyle bahsetti:

"Sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 2 bin 500 hektardan 6 bin 300 hektara çıkardık.

OSB'lerimizde 65 binden fazla ilave istihdam sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle 556 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 317 bin vatandaşımıza gelir kapısı olacak 6 bin 553 yatırımı destekledik.

Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen 5 teknopark, 7 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Bölgemizin geleceğini değiştiren tüm bu atılımlara, yeni yatırımlara kararlılıkla devam edeceğiz.

Kalkınmanın ve istihdamın odak noktası haline getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Doğu'dan yükselen bir zeminin üzerine inşa edeceğiz. Bölgemizdeki her bir gencimizin potansiyelini keşfetmesi adına onlara her türlü imkânı sunmayı sürdüreceğiz."