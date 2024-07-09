Bakan Kacır’dan BYD yorumu: Türkiye'de üretilen araçlar Avrupa pazarlarına sunulacak

Kacır, Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde Türksat 6A'nın fırlatılması nedeniyle düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD firmasıyla gerçekleştirilen yatırım anlaşmasına ilişkin bilgi veren Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanında merkez olmasını önemli bir hedef olarak gördüklerini belirtti.

Çok büyük küresel markaların arasında milli bir marka ortaya çıkarmanın kolay iş olmadığını ifade eden Kacır, Türkiye'nin otomobili TOGG'un doğuştan akıllı ve elektrikli araç olarak tasarlanmasının, milli bir marka ortaya çıkarabilme imkanı sağladığını anlattı.

Küresel bir şampiyonun Türkiye'ye gelerek, adım atmasını arzu ettiklerini vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl aralık ayında Shenzhen'e ziyaretimde, bu alanda lider BYD markasının başkan ve ekibiyle bir araya gelmiştik ve onları Türkiye'de yatırıma davet etmiştik. Türkiye nitelikli insan kaynağıyla önemli bir yatırım adresidir. Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumla ve bu coğrafi konum ve altyapı yatırımları sayesinde aynı zamanda Gümrük Birliği ve 23 farklı ülkeyle imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yatırımcılara sunduğu ihracat fırsatlarıyla aslında yatırımcılar için en doğru adrestir. Türkiye'nin bu fırsatlarını yatırımcı dostu yaklaşımlarla bütünleştirerek ülkeye küresel yatırım çekme hedefi doğrultusunda gayretlerimizi sürdürdük ve nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda BYD başkanıyla bir anlaşma imzaladık. Türkiye'de başlangıçta yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedeflenen ama araç üretiminin yanında AR-GE merkezi kurulmasını da amaçlayan bir yatırım planını gerçekleştirmek için hep birlikte gayret edeceğiz. İnşallah bu yatırım gerçekleştiğinde yaklaşık 5 bine erişen bir doğrudan istihdam ortaya çıkmış olacak ve bunun birkaç misli de dolaylı istihdam Türkiye'de gerçekleştirilmiş olacak. Bunun yanında inşallah Türkiye, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin en önemli üretim üstlerinden biri olacak ve burada üretilen araçlar ve teknolojiler büyük ölçüde Avrupa pazarlarına ve diğer ihracat pazarlarına sunuluyor olacak."

Bakan Kacır, geçen yıl 3 milyon 100 bine yakın araç üreten, elektrikli araç ve yeşil teknolojilerde küresel lider olan bir markanın Türkiye'yi tercih etmiş olmasının, kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, hem otomotiv alanında hem diğer sektörlerde yeni markaların yatırım için Türkiye'yi tercih etmeye devam edeceğini kaydetti.