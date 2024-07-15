Bakan Uraloğlu: (TÜRKSAT 6A) 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, 3’üncü ateşlemenin de bugün gerçekleştiğini ve 7 dakika sürdüğünü bilgisini verdi. Uraloğlu, 4’inci ateşlemenin 16 Temmuz’da, 5’inci ateşlemenin ise 17 Temmuz’da yapılacağını ifade etti.